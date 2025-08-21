Морские легкие: загадочные шарики удивляют туристов на пляжах Средиземноморья

Океаническая посидония может исчезнуть за несколько десятилетий / © gettyimages.com

Реклама

Загадочные шарики удивляют туристов на пляжах Средиземного моря. В частности, их большое количество море принесло на пляж Герцеговины. Как оказалось, это океаническая трава сидония, одна из самых распространенных и долгожителей Средиземноморья, которой, к сожалению, грозит исчезновение.

Названо это растение в честь греческого бога Посейдона океаническая посидония фильтрует воду и наполняет ее кислородом. Однако из-за загрязнения и оживленной рыбалки она может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий.

Легкие Средиземного моря

Океаническая посидония является самой распространенной морской травой в Средиземном море. Она растет на плотно заполненных подземных лугах, которые могут простираться на сотни километров в длину и жить более 100 000 лет. Это еще делает посидонию одним из самых древних организмов на Земле.

Реклама

Океанічна посідонія може зникнути за кілька десятиліть / © wikipedia

Эта морская трава невероятно эффективно отфильтровывает воду, обогащая ее кислородом. Один квадратный километр сидонии способен выработать столько кислорода, сколько 1 гектар тропического леса Амазонки.

Угроза исчезновения

Несмотря на законодательство ЕС по защите этого вида, сидония имеет серьезную угрозу исчезновения в ближайшие несколько десятилетий. За последние несколько лет загрязнение моря неочищенными сточными водами и усиленная рыбалка уничтожили более 30% лугов растения у побережья Форментера в Испании. Такое положение серьезно угрожает экосистеме Средиземноморья.

Спасение посидонии

Чтобы спасти луга посидонии, испанский режиссер подводного кино, инструктор по дайвингу и морской биолог разработал специальное приложение.

Луга посидонии в Средиземном море / Фото nobuhotelibizabay

Последние 30 лет испанский подводный режиссер, инструктор по дайвингу и морской биолог Ману Сан Феликс занимается спасением этого чрезвычайно полезного растения. Он говорит, что влюбился в посидонию буквально с первого взгляда.

Реклама

«С тех пор я полностью привержен изучению, съему и распространению информации о ценности и необходимости сохранения посидонии, чтобы будущие поколения могли наслаждаться ее многочисленными преимуществами», — рассказал Сан Феликс.

В своем дайвинг-центре биолог составил карту морского дна у побережья Форментеры и разработал приложение, показывающее расположение лугов посидонии, чтобы лодки могли избежать причала и своими якорями не разрушали подводные луга.

Посидонией наполняли подушки, лечили горло и кожу

Как и наземные растения, сидония ежегодно сбрасывает и обновляет листья, а выброшенные листья осенью скапливаются на берегу. В прошлом в Средиземноморье широко использовали сухие листья посидонии. Его использовали для теплоизоляции сараев, набивки матрасов и подушек. В Венеции его использовали для упаковки знаменитого венецианского стекла, чтобы защитить его от повреждений во время транспортировки, а египтяне прописывали свежие листья посидонии для лечебных болей в горле и кожных проблем. В стороне в этом морском растении хранили цитрусовые, вынутые из воды, ведь растение обладает еще и антибактериальными свойствами.

Дата публикации 15:29, 21.08.25 Количество просмотров 2 Загадочные шарики удивляют туристов на пляжах Средиземноморья

Напомним, ученые бьют тревогу: уникальный коралловый риф в Средиземном море под угрозой.