Морские легкие: загадочные шарики удивляют туристов на пляжах Средиземноморья
Чтобы спасти луга посидонии, испанский режиссер подводного кино, инструктор по дайвингу и морской биолог разработал специальное приложение.
Загадочные шарики удивляют туристов на пляжах Средиземного моря. В частности, их большое количество море принесло на пляж Герцеговины. Как оказалось, это океаническая трава сидония, одна из самых распространенных и долгожителей Средиземноморья, которой, к сожалению, грозит исчезновение.
Названо это растение в честь греческого бога Посейдона океаническая посидония фильтрует воду и наполняет ее кислородом. Однако из-за загрязнения и оживленной рыбалки она может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий.
Легкие Средиземного моря
Океаническая посидония является самой распространенной морской травой в Средиземном море. Она растет на плотно заполненных подземных лугах, которые могут простираться на сотни километров в длину и жить более 100 000 лет. Это еще делает посидонию одним из самых древних организмов на Земле.
Эта морская трава невероятно эффективно отфильтровывает воду, обогащая ее кислородом. Один квадратный километр сидонии способен выработать столько кислорода, сколько 1 гектар тропического леса Амазонки.
Угроза исчезновения
Несмотря на законодательство ЕС по защите этого вида, сидония имеет серьезную угрозу исчезновения в ближайшие несколько десятилетий. За последние несколько лет загрязнение моря неочищенными сточными водами и усиленная рыбалка уничтожили более 30% лугов растения у побережья Форментера в Испании. Такое положение серьезно угрожает экосистеме Средиземноморья.
Спасение посидонии
Чтобы спасти луга посидонии, испанский режиссер подводного кино, инструктор по дайвингу и морской биолог разработал специальное приложение.
Последние 30 лет испанский подводный режиссер, инструктор по дайвингу и морской биолог Ману Сан Феликс занимается спасением этого чрезвычайно полезного растения. Он говорит, что влюбился в посидонию буквально с первого взгляда.
«С тех пор я полностью привержен изучению, съему и распространению информации о ценности и необходимости сохранения посидонии, чтобы будущие поколения могли наслаждаться ее многочисленными преимуществами», — рассказал Сан Феликс.
В своем дайвинг-центре биолог составил карту морского дна у побережья Форментеры и разработал приложение, показывающее расположение лугов посидонии, чтобы лодки могли избежать причала и своими якорями не разрушали подводные луга.
Посидонией наполняли подушки, лечили горло и кожу
Как и наземные растения, сидония ежегодно сбрасывает и обновляет листья, а выброшенные листья осенью скапливаются на берегу. В прошлом в Средиземноморье широко использовали сухие листья посидонии. Его использовали для теплоизоляции сараев, набивки матрасов и подушек. В Венеции его использовали для упаковки знаменитого венецианского стекла, чтобы защитить его от повреждений во время транспортировки, а египтяне прописывали свежие листья посидонии для лечебных болей в горле и кожных проблем. В стороне в этом морском растении хранили цитрусовые, вынутые из воды, ведь растение обладает еще и антибактериальными свойствами.
