Морские пехотинцы, которых учили "элитные британские коммандос", возвращаются в Украину — фото

Украинские морские пехотинцы прошли подготовку Королевской морской пехоты и армейских коммандос для проведения десантных операций на малых лодках, включая рейды на пляже.

Морские пехотинцев ВСУ возвращаются в Украину по обучению в Британии

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Почти 1000 украинских морских пехотинцев возвращаются домой после обучения Королевской морской пехоты и армейских коммандос во время шестимесячной программы в Великобритании при поддержке международных партнеров. Обучение, анонсированное премьер-министром во время визита президента Украины Зеленского в Великобританию в феврале, показали, как британские коммандос тренировали украинские силы в десантных операциях на небольших лодках — совершении рейдов на пляже с использованием надувных лодок", — отметили в министерстве.

Фото: Минобороны Британии.

Там добавили, что речь идет о первой программе подготовки амфибий, которую проводит Великобритания в Украине.

"Кульминацией является планирование и проведение рейдов украинскими морскими пехотинцами как днем, так и ночью", — отметили в министерстве.

Курс был частью возглавляемой британцами международной программы обучения украинских военных Операция Interflex, в которой принимают участие инструкторы из еще девяти стран: Австралии, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Швеции и Финляндии. Он содержал использование легкого противотанкового оружия (NLAW), зенитных ракет Stinger, минометов, дронов для разведки.

Британское министерство обороны. Операция Interflex началась в прошлом году и уже охватила более 20 тысяч украинцев, преимущественно недавно мобилизованных и добровольцев, которые на протяжении пяти недель получают основные знания по владению оружием, навыкам ведения боевых действий, медицинской помощи и т.д.

"Зубы дракона" в Донецкой области, 24 марта 2023 года. Фото: Tass

"Украинские морские пехотинцы прошли курс, включавший использование легкого противотанкового оружия (NLAW), зенитных ракет Stinger, применение минометов, использование дронов для разведки, а также способы уничтожения взрывчаткой помех для техники, таких как "зубы дракона", — сообщили в Британии.

Между тем, с начала полномасштабного нападения РФ Польша, которая стала одним из самых крепких союзников Украины, сегодня испытывает усталость от войны.

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