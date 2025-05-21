Морской "дальнобойщик": в Британии представили новый уникальный дрон-монстр

Беспилотник. Фото: Zero USV

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Британская компания Zero USV представила обновленную версию своего беспилотного надводного судна Oceanus12 XLR, которое поражает своей выносливостью.

Об этом сообщило издание interestingengineering.com

Этот дрон способен преодолеть 15 тысяч километров (7500 морских миль) без дозаправки или технического обслуживания — это как пересечение Атлантики туда и обратно трижды подряд.

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Для сравнения, предыдущая версия, Oceanus12, имела длину 11,5 метра, дальность плавания до 4600 км (2500 морских миль) и могла автономно работать 20-25 дней. Oceanus12 XLR, длина которого теперь составляет 13 метров, демонстрирует значительное увеличение возможностей. Это стало возможным благодаря большему топливному баку объемом 4000 литров (в базовой версии было 1200 литров) и удлиненному корпусу, при этом судно все еще может нести до одной тонны полезного груза.

Oceanus12 XLR оснащен гибридно-электрической силовой установкой, которая программно ограничена мощностью 40 кВт, но может развивать до 80 кВт. Крейсерская скорость судна составляет шесть узлов (около 11 км/ч), а максимальная — до десяти узлов (примерно 18 км/ч).

Ключевым элементом автономной работы является система управления GuardianAI, разработанная MarineAI. Беспилотник также имеет полный комплект автономных датчиков, включая радар высокой четкости от Navtech. Важно, что при необходимости судном можно управлять дистанционно.

По словам основателя Zero USV Мэтью Рэтси, такие дроны — это «усилители боевой мощи». Они могут выполнять длительные миссии без экипажа.

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Напомним, у Вооруженных силах Украины появился новый отечественный беспилотный авиационный комплекс.