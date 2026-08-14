Морской экспорт нефтепродуктов РФ рекордно упал: детали от Reuters

Морской экспорт нефтепродуктов из РФ сократился на 55% в год

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Экспорт российских нефтепродуктов морским транспортом сократился на 33% в июле по сравнению с июнем и на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом пишет Reuters.

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По данным издания, в июле Россия экспортировала по морю около 3,93 млн тонн нефтепродуктов. Это на 33,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 54,7% меньше в годовом исчислении.

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Ряд крупных российских нефтеперерабатывающих заводов пострадал от ударов дронов в последние месяцы, что привело к падению переработки нефти, а также уменьшению производства и объемов экспорта топлива.

Так, в июле экспорт нефтепродуктов из российских балтийских портов — Приморска, Высоцкая, Санкт-Петербурга и Усть-Луги — сократился на 16% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,974 млн тонн, сообщили источники.

Согласно данным, экспортные поставки топлива через порты Черного и Азовского морей в прошлом месяце сократились на 49% по сравнению с июнем до 1,25 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов из арктических портов Мурманск и Архангельск в июле сократился на 85,4% по сравнению с предыдущим месяцем до 44 000 тонн.

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Согласно данным, экспортные погрузки топлива в портах Дальнего Востока России в прошлом месяце сократились на 16% по сравнению с июнем до 0,664 миллиона тонн.

Напомним, что удары украинских дронов по российским НПЗ заставили Кремль покупать топливо за границей.

Ранее в Financial Times сообщили, что вице-президент США Джей Ди Венс обратился к Украине с просьбой прекратить удары по нефтяным танкерам РФ в Черном море.

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