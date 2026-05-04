Морской котик, который ликвидировал бен Ладена, рассказал о решающем выстреле

Ликвидация Усамы бен Ладена

Реклама

Морской котик NAVI, ликвидировавший Усаму бен Ладена, решил поделиться подробностями самой сложной операции, в которой когда-либо участвовал. С момента ликвидации прошло 15 лет, и только сейчас военный рассказал о самом сложном этапе операции по ликвидации международного террориста.

Об этом сообщает Lad Bible.

Военный, ликвидировавший Усаму бен Ладена, поделился подробностями операции

Мужчину, ликвидировавшему Усаму бен Ладена, зовут Роберт О’Нилл. Он поделился, что хотел уничтожить бен Ладена одним выстрелом. В 2011 году спецназовец NAVI отправился на специальную миссию в Пакистан.

Реклама

Там он лицом к лицу встретился с лидером Аль-Каиды. Это произошло в его комплексе в Абботтабаде. Как только первый вертолет сел в переднем саду дома террориста, О’Нилл был одним из первых в центре событий.

Спецназовцы поднялись в дом бен Ладена. Ответственность за ликвидацию террориста упала на плечи Роберта О’Нилла.

«Я повернул направо, и там, в трех футах от меня, стоял бен Ладен. Я сразу его узнал. Меня поразило, какой он худой. Его борода была немного седой. Его руки лежали на плечах его жены Амаль. Я воспринял это как угрозу; он мог взорвать себя», — рассказал спецназовец.

О’Нилл рассказал, что NAVI научены сразу стрелять в голову дважды. Мужчина так и поступил. Он решил сделать третий выстрел из H&K 416. После этого Усама бен Ладен свалился на подножие кровати.

Реклама

«Я только что застрелил бен Ладена — что за черт? Все, что я когда-либо знал, все, что я планировал, только что коренным образом изменилось», — вспоминает свои ощущения спецназовец.

Каждый из спецназовцев был готов сделать выстрел, ведь это было частью их подготовки к операции. Но для О’Нилла самым тяжелым стало не это, а чувство, что он бросил жену и дочь, и не знает, куда следует.

Для New York Post мужчина рассказал, что самым трудным в миссии по ликвидации террориста было попрощаться со своей семьей.

«Труднее всего — это попрощаться с детьми, потому что смерть приближается. В день моего отправления моя 3-летняя дочь собрала чемодан с „Hello Kitty“ и сказала: „Когда ты вернешься домой, ты повезешь меня в отпуск“, — делится мужчина.

Реклама

О’Нилл добавил, что он и не подозревал, что сможет вернуться домой, ведь был убежден, что идет на смерть. Его жена ничего не знала.

Тем не менее уже двое военных заявили, что именно они ликвидировали Усаму бен Ладена. Еще один бывший боец морских котиков заявил, что это сделал он. Оба мужчины нарушили кодекс военных, который обязывал их молчать.

В Мали ликвидировали главного союзника Москвы

В африканской стране Мали в результате скоординированной атаки был ликвидирован министр обороны Садио Камара, которого считали главным союзником России и ключевой фигурой военного правительства.

Нападение на его резиденцию в Кати совершил смертник на грузовике со взрывчаткой. Эта операция стала частью масштабных ударов по военным объектам, организованным союзом туарегских повстанцев и группировок, связанных с Аль-Каидой.

Реклама

Смерть Камары аналитики называют серьезным ударом по вооруженным силам страны, поскольку он рассматривался как будущий лидер. Несмотря на успешное покушение на министра, временный президент Ассими Гоита не пострадал — его вовремя эвакуировали в безопасное место.

Новости партнеров