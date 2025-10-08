Морской парк в Канаде угрожает провести эвтаназию 30 китов: в чем причина

Кит / © Pixabay

В Канадеморской парк Marineland, расположенный у Ниагарского водопада, заявил о намерении усыпить 30 китов, если правительство не выполнит его требования.

Express

По сообщениям, парк обратился к министру рыболовства Канады с просьбой разрешить "гуманное переселение" белуг в Китай или предоставить экстренное финансирование для их ухода. В письме, которое прислали на прошлой неделе, руководство Marineland отметило о критическом финансовом состоянии и предупредило о возможности массовой эвтаназии.

Парк, который подвергался критике за условия содержания животных, закрылся для посетителей в 2024 году. С 2019 года на территории умерли 20 китов: одна косатка и 19 белуг. Marineland настаивает, что 30 оставшихся белуг следует перевезти в Chimelong Ocean Kingdom в Китае как "гуманное переселение в сертифицированное заведение", и называет это "единственно возможным вариантом".

Министр рыболовства Джоан Томпсон отказала компании в предоставлении необходимых разрешений на экспорт, аргументируя это законодательством Канады 2019 года, которое запрещает использование китов и дельфинов для развлечений.

"Все киты должны жить в океане, а не в танках для развлечений", - заявила Томпсон. Парк же утверждает, что подходящего "океанского приюта" для этих животных не существует.

Премьер Онтарио Дуг Форд выразил разочарование тем, что федеральное правительство не выдало разрешения на экспорт. "Если мы хотим, чтобы эти киты выжили, их нужно переместить куда-то, и федеральное правительство должно подписать документы", - добавил он.

Организации по защите животных осудили намерения парка. Представители World Animal Protection призвали канадское правительство "немедленно вмешаться и обеспечить уход" за животными. А Камил Лабчук из канадской группы Animal Justice подчеркнула: "Marineland имеет моральный долг финансировать уход за этими животными. Канадские законы наконец-то защищают китов, и их нельзя игнорировать ради удобства".

