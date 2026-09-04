Морской «Шахед», который уничтожает мосты и корабли: Дания создала для Украины уникальное оружие

Подводный морской дрон Shadowfin от компании Søens Tec / © скриншот с видео

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Украина может получить новый тип морского беспилотника, разработанного специально с учетом ее опыта войны на Черном море. Датская компания Søens Tech представила подводный морской дрон Shadowfin, отличающийся невысокой для такого класса техники стоимостью и предназначенный для выполнения задач в морской среде.

О новой разработке 3 сентября сообщил Defense Express со ссылкой на демонстрацию Shadowfin во время DALO Industry Days 2026 и материалы Naval News. По данным издания, компания разработала аппарат с учетом потребностей Украины, а после завершения испытаний в Дании планирует передать первый образец украинской стороне для дальнейших испытаний.

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Да, для Shadowfin объявляются следующие характеристики: длина 7 метров, толщина 50 сантиметров, общая масса 1,5 тонны, из которых 300 килограммов приходится на боевую часть. В верхней части Shadowfin имеет мачту, которая должна находиться над водой.

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На этом мачте размещается антенна GPS и камеры, а также могут устанавливаться другие сенсоры. Кроме этого, в компании декларируют возможность вывода через эту мачту шноркеля для дизельного двигателя, установка которого позволит существенно увеличить дальность действия.

Но главной особенностью Shadowfin является его очень малая стоимость. Так, в компании декларируют стоимость около 50 тысяч евро. Для сравнения, в прошлом году «Шахед» в зависимости от модификации стоил около 70 тысяч долларов, украинские FP-1 в свою очередь стоили 55 тысяч долларов, а цены на безэкипажные катера и подводные морские дроны обычно измеряются сотнями тысяч долларов.

Такой низкой стоимости удалось достичь благодаря использованию в конструкции Shadowfin доступных материалов. Так, корпус этого подводного морского дрона представляет собой стандартную 500-мм трубу из стекловолокна.

В качестве назначения Shadowfin компания называет поражение вражеских кораблей, а также береговой инфраструктуры, куда в частности входят порты, мосты, морские терминалы и прочее.

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И, несмотря на то, что 300 килограммовой боевой части не хватит для уничтожения моста или причала, но за счет низкой стоимости, их можно отправить сразу несколько. А учитывая сложность их обнаружения и поражения, то из них своей цели достигнет большой процент Shadowfin.

В настоящее время эти подводные морские дроны проходят испытания в водах Дании. Но сразу после их завершения компания планирует передать первый Shadowfin Украине, где он уже пройдет полевые испытания.

Напомним, ранее Еврокомиссия выделила €6,1 млрд на закупку систем ПВО SAMP/T и ракет Aster. Общая военная помощь ЕС в этом году составит €28,3 млрд. Осенью также ожидается финансирование систем Patriot.

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