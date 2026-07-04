Морской слон-озорник стал звездой Tik-Tok: в чем его успех

Морской слон / © AP

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Пятилетний морской слон Нил из австралийского штата Тасмания стал настоящей интернет-сенсацией после серии забавных проделок. Однако теперь охранники предупреждают: чрезмерное внимание туристов может представлять для животного значительно большую угрозу, чем его приключения на улицах.

Об этом пишет AP.

Как Нил стал интернет-звездой

Морской слон весом около тонны регулярно выходит из моря и ходит по прибрежным городкам. За этот сезон Нил уже успел погнуть дорожные столбики, снести упреждающий знак, повредить забор и даже «поспорить» с припаркованными автомобилями.

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Его видео быстро стали вирусными, а за приключениями животного в TikTok уже следят более 1,5 миллиона человек.

Любимым местом Нила стал один из тротуаров, где он может часами лежать, не реагируя на людей.

Морской слон Нил / © AP

Особое удовольствие животному доставляют оранжевые дорожные конусы, с которыми она с увлечением играет. А когда устает, просто засыпает посреди дороги, из-за чего приходится временно перекрывать движение транспорта.

Даже после того, как рейнджеры несколько раз переносили морского слона в другое место, он постоянно возвращался назад.

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Специалисты объясняют, что для молодых самцов морских слонов такая активность вполне естественна.

По словам исследовательницы морских слонов Софии Вольцке из Университета Тасмании, в дикой природе молодые самцы таким образом готовятся к предстоящим столкновениям за доминирование и право на размножение.

Нил является единственным самцом морского слона, регулярно выходит на берег в этом регионе, поэтому вместо соперников он фактически «тренируется» на дорожных знаках, заборах и автомобилях.

Если животное доживет до взрослого возраста, он может вырасти до 5 метров в длину и весить около трех тонн.

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Морской слон Нил / © AP

Почему власти призывают не искать Нила

Несмотря на популярность морского слона, наибольшее беспокойство у природоохранников вызывают не поврежденные дорожные знаки, а поведение людей. Все больше туристов подходят к Нилу почти вплотную, чтобы сделать фото или видео иногда даже вместе с маленькими детьми.

Представители Департамента природных ресурсов Тасмании отмечают, что чрезмерное внимание может навредить самому животному.

Морской слон Нил / © AP

Специалисты вспоминают историю моржих Фреи, которая несколько лет назад стала настоящей знаменитостью в Норвегии. Из-за огромных толп людей у дикого животного власти в конце концов приняли решение его усыпить, объяснив это угрозой безопасности.

Именно поэтому чиновники призывают не распространять информацию о точном местонахождении Нила.

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«Есть риск, что мы буквально „залюбим“ Нила до смерти», — предупредил представитель природоохранной службы Крис Карлайон.

По мнению специалистов, лучший способ помочь морскому слону — наблюдать его только на расстоянии и не вмешиваться в его естественное поведение.

Напомним, украинские полярники на станции «Академик Вернадский» сняли морского леопарда длиной около 4 метров. Хищник любопытно кружил вокруг ученых под водой. После встречи животное провожало их на берег.

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