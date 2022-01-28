Мощная непогода бушует в Африке: сразу в трех странах шторм унес как минимум 70 жизней

Сейчас стихия уже отступила, но на смену шторму пришли ливни, и теперь пострадавшие регионы страдают от наводнений.
Мощная непогода в Африке — там шторм унес жизни более полусотни человек сразу в трех странах.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 января.
Так, от стихии пострадали Малави, Мадагаскар и Мозамбик. В целом сообщают о более чем 70 погибших, однако, данные постоянно обновляются — так что количество жертв на самом деле может оказаться больше.
Шторм принес с собой сильный ветер, вырывающий деревья с корнями. А в Мозамбике разрушил десять тысяч домов, в том числе школы и больницы. Оставить свои дома пришлось сотням тысяч человек. В Малави без электричества остались целые населенные пункты.
Напомним, ранее мощный шторм "Барра" затопил север Испании. Такого ненастья здесь не видели 20 лет.
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