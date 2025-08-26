ТСН в социальных сетях

Мощная песчаная буря накрыла США: какие последствия вызвала непогода (фото, видео)

Аризону накрыла редкая пылевая буря хабуб. В Фениксе остановили работу аэропорта, а более 55 тысяч человек остались без электричества.

София Бригадир
Песчаная буря. Фото: x.com/Notigram

Американский штат Аризона накрыла мощная пылевая буря, известная как хабуб. Стихия обрушилась 25 августа, превратив улицы в сплошную завесу пыли и песка и фактически парализовав жизнь в Фениксе.

Об этом сообщили издания BBC и Yahoo.

По данным Национальной метеорологической службы, толстую «стену пыли» в округе Пинал подняли грозовые ветры. Видимость в регионе упала до нуля, что вынудило власти закрыть международный аэропорт Финикс Скай-Харбор: все рейсы были задержаны или отменены.

Из-за непогоды без электроэнергии остались более 55 тысяч жителей по всему штату. Национальная метеослужба в Фениксе объявила предупреждение о пылевых бурях и грозах, призвав водителей немедленно съезжать с дороги, чтобы избежать трагедий.

Термин «хабуб» происходит из арабского языка и означает «шторм» или «сильный ветер». Подобные явления чаще всего случаются на засушливых территориях юго-запада США.

Напомним, недавно в США впервые зафиксировали заражение человека смертельным плотоядным паразитом.

