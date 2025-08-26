- Дата публикации
Мощная песчаная буря накрыла США: какие последствия вызвала непогода (фото, видео)
Аризону накрыла редкая пылевая буря хабуб. В Фениксе остановили работу аэропорта, а более 55 тысяч человек остались без электричества.
Американский штат Аризона накрыла мощная пылевая буря, известная как хабуб. Стихия обрушилась 25 августа, превратив улицы в сплошную завесу пыли и песка и фактически парализовав жизнь в Фениксе.
Об этом сообщили издания BBC и Yahoo.
По данным Национальной метеорологической службы, толстую «стену пыли» в округе Пинал подняли грозовые ветры. Видимость в регионе упала до нуля, что вынудило власти закрыть международный аэропорт Финикс Скай-Харбор: все рейсы были задержаны или отменены.
Из-за непогоды без электроэнергии остались более 55 тысяч жителей по всему штату. Национальная метеослужба в Фениксе объявила предупреждение о пылевых бурях и грозах, призвав водителей немедленно съезжать с дороги, чтобы избежать трагедий.
Термин «хабуб» происходит из арабского языка и означает «шторм» или «сильный ветер». Подобные явления чаще всего случаются на засушливых территориях юго-запада США.
