Мощная волна смыла в море паломников: десятки человек погибли и пропали без вести

Трагедия произошла в Мьянме во время утреннего прилива.
В воскресенье, 21 ноября, в штате Мон на юге Мьянмы погибли по меньшей мере два десятка паломников, следовавших вдоль берега к здешней пагоде — культовому зданию буддистов.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции.
Мощная волна прилива забрала в море десятки человек. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 20 паломников, шедших в пагоду в городе Танбюзаят. Кроме того, многие из шедших вдоль берега людей пропали без вести, их точное количество до сих пор не установлено.
На побережье идет поисково-спасательная операция.
Напомним, ранее в Индонезии в реке утонули 11 учащихся. Они участвовали в скаутском мероприятии.
Читайте также: