Мощная волна смыла в море паломников: десятки человек погибли и пропали без вести

Мощная волна смыла в море паломников: десятки человек погибли и пропали без вести

Трагедия произошла в Мьянме во время утреннего прилива.

В воскресенье, 21 ноября, в штате Мон на юге Мьянмы погибли по меньшей мере два десятка паломников, следовавших вдоль берега к здешней пагоде — культовому зданию буддистов.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции.

Мощная волна прилива забрала в море десятки человек. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 20 паломников, шедших в пагоду в городе Танбюзаят. Кроме того, многие из шедших вдоль берега людей пропали без вести, их точное количество до сих пор не установлено.

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На побережье идет поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее в Индонезии в реке утонули 11 учащихся. Они участвовали в скаутском мероприятии.

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