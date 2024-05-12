Мощнее "Грады": КНДР может поставить РФ новые реактивные системы залпового огня — СМИ

В Северной Корее заявили, что с этого года развернут свое оружие новую 240-мм реактивную систему залпового огня.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наблюдал за испытанием управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-мм реактивной системы залпового огня.

Ким Чен Ын осматривает испытания снарядов для усовершенствованной 240-мм реактивной системы залпового огня. / Фото: en.yna.co.kr

"Обновленная реактивная система залпового огня с высокой мобильностью и концентрацией огня имеет автоматическую комбинированную систему управления огнем", – отметили пропагандисты КНДР.

Северокорейская РСЗО / Фото: en.yna.co.kr

По словам аналитиков, Северная Корея наращивает производство ракетных снарядов, чтобы поставлять их в Россию. Не исключено, что эти РСЗО также получит Россия.

Что об этом свидетельствует

Объясняем почему. На первый взгляд может показаться, что Путину не нужно северокорейское "барахло", ведь такого вооружения должно было хватать и в арсеналах РФ. И единственное, в чем заинтересован Кремль – это в поставках снарядов, которых путинской армии тоже не хватает.

Однако, как отмечает Defense Express 240-мм калибр РСЗО не является стандартным для армии РФ, но является стандартным для Северной Кореи. 240-мм боеприпасы могут использоваться в российских РСЗО "Чебурашка" (БМ-24 разработки 1950-х годов), однако таких систем у окупантов есть совсем мало. Считается, что они производились в единичных экземплярах.

"240 мм имела разве что система БМ-24 "родом" еще с 1950-х годов, и здесь можно сомневаться, что на складах армии РФ до наших дней сохранились соответствующие боеприпасы", — писали в издании.

Поэтому можно предположить, что рядом с поставками снарядов калибра 240 мм Россия получит и реактивные системы для их запуска.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заметил, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз Украины. Как известно, КНДР передала РФ минимум миллион артснарядов.

Читайте также: