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Мощное извержение вулкана в России: столб пепла поднялся на 12 км (фото, видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Мощное извержение вулкана в России: столб пепла поднялся на 12 км (фото, видео)

Фото: соцмережі

Для самолетов гражданской авиации был объявлен самый высокий уровень тревоги — "красный код".

На полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России вулкан Безымянный выбросил в воздух 12-километровый столб пепла. По состоянию на воскресенье, 9 апреля, активная фаза извержения закончилась.

Об этом сообщают на специализированном сайте Volcano Discovery.

Шлейф от извержения шел восточнее вулкана, в сторону океана, где нет населенных пунктов, на расстояние около 2 000 километров. Вязкая лава сочилась из лавового купола.

Из-за мощного извержения в этом регионе РФ для самолетов гражданской авиации был объявлен самый высокий уровень тревоги, так называемый "красный код".

По данным Департамента гражданской обороны России, сейчас непосредственной опасности для жителей района и для туристов нет.

Вулкан Безымянный расположен примерно в 350 километрах от города Петропавловска-Камчатского, столицы региона. Его высота составляет 3 километра, и он является одним из самых активных вулканов в мире.

Напомним, в начале марта в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Потоки скамьи от извержения растеклись на расстояние 1,5 км.

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Дата публикации
Просмотры
1331
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