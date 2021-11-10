Мощное наводнение в Австралии: мужчина шесть часов держался за дерево

Мощное наводнение в Австралии: мужчина шесть часов держался за дерево

Мужчину спасли с помощью троса.

В Австралии ливни вызвали масштабные наводнения. Во время непогоды полицейские спасли мужчину, который держался за дерево более шести часов.

Об этом сообщает Reuters.

Также читайте Испанию накрыло сильное наводнение: по улицам плыли машины

Водитель оказался в ловушке в собственном автомобиле. Он смог освободиться из автомобиля и в ожидании помощи держался за дерево.

Спасателям понадобилось более шести часов, чтобы вытащить мужчину в безопасное место. Его спасли с помощью троса, когда уровень воды начал снижаться. Мужчина не пострадал.

Напомним, во Франции бушевал ураган "Аврора". Без света осталось 250 тысяч домов. В некоторых коммунах департамента Приморской Сены ветер срывал крыши и валил деревья, а в департаменте Финистера зафиксировано появление торнадо.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку