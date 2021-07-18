Мощное наводнение в Европе: между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение

Мощное наводнение в Европе: между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение

Ограничение продлится как минимум до вечера 18 июля.

Из-за наводнения в Саксонии прекратили железнодорожное сообщение с Чехией на участке Дрезден-Прага.

Об этом сообщил немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Ограничение работы железной дороги продлится как минимум до вечера 18 июля.

Власть Саксонской Швейцарии сообщили об остановке железнодорожного сообщения между немецким Бад-Шандау и чешским Дечин. Следует заметить, что городок — это популярный туристический район в долине Эльбы недалеко от Дрездена. Особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Рейнхардтсдорф-Шена и коммуна Гориш

Кроме того, на востоке Бельгии много железнодорожных линий и дорог оставались заблокированными.

Как сообщалось, на прошлой неделе некоторые страны Европе охватили сильные ливни. Количество погибших в результате наводнений в Германии и Бельгии превысила 170 Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести.

Новости мира: в Германии зафиксировано более 130 погибших, в Бельгии - не менее 20 из-за наводнений

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