Мощное наводнение затопило отели и дороги, началась эвакуация людей (фото)

Наводнение в Болгарии

В Болгарии из-за проливных дождей началась масштабная эвакуация в курортных городках: «Елените», Несебр, Солнечный берег и Приморско оказались под водой

Местные власти объявили о немедленной эвакуации и проверяют сообщения об автомобиле с двумя людьми, который был смыт мощными потоками воды в направлении моря.

Об этом сообщил мэр муниципалитета Святой Влас Иван Николов, пишет издание Dir.

Ситуация в Бургасской области продолжает ухудшаться из-за сильных осадков. В курортном поселке «Елените» уже началась эвакуация населения, для информирования населения задействована система BG alert с сигналами срочной эвакуации и рекомендацией подниматься на возвышенность из-за поднятия уровня реки. Кроме того, подтоплены Несебр, Солнечный берег и Приморско.

Над «Елените» работают более 10 спасательных бригад пожарной службы, а также прибыли военные, пограничная полиция и вертолет из Софии. Местные власти проверяют информацию об автомобиле с двумя пожилыми людьми, который был смыт водой. На данный момент подтвержденных данных о погибших нет.

Областная администрация Бургаса обратилась к Военно-морской базе «Атия» для привлечения сил, в том числе лодок и водолазов, для поддержки мероприятий по ликвидации последствий стихии в «Елените». К месту событий также направляются тяжелая техника, спасательные команды гражданской обороны, а район оцеплен полицией из-за перевернутых автомобилей и поваленных деревьев на дорогах.

Мэр Святой Влас Иван Николов сообщил, что обстановка чрезвычайно сложная: «В результате сильного дождя возникла волна воды, которая затопила все отели и здания. Поступают сообщения об автомобилях и зданиях под водой и о людях в беде. Сразу направлено несколько бригад пожарной службы, водолазов и специальную амфибию».

Из-за масштабного затопления в городе Бургас и прилегающих районах, включая Рыбацкое поселение, село Маринка и ВО Черницы, на территории муниципалитета Бургас введен частичный режим чрезвычайной ситуации. По данным гидрометеорологической станции в Черницах, за последние 12 часов выпало более 249 литров осадков на квадратный метр.

В Царево и прилегающих территориях также объявлено чрезвычайное положение. Три бригады жандармерии помогают местным властям в контроле и ограничении доступа к подтопленным зонам, в том числе к кемпингу «Нестинарка» и мосту в районе «Арапя». Другие три команды выполняют задачи на разных локациях в Бургасской области.

Местные власти призывают граждан не выезжать в затопленные районы и внимательно следить за официальными сообщениями. В царевском селе Изгрев выпало более 410 литров осадков на квадратный метр, в городе Царево — 225 л/кв.м, что привело к разрушению дорог, мостов, затоплению жилых домов и частных объектов.

Местные жители отмечают, что одно из основных русел реки не было очищено после предыдущего паводка два года назад, что повлекло новое затопление. «Полный потоп, тотальный ущерб, нет ни одного дома, который не пострадал. Абсолютная катастрофа. Не были приняты меры после предыдущего затопления, и на этот раз все гораздо хуже», — сообщают жители Царево.

Приморско, Солнечный берег и Несебр также оказались под водой, о чем свидетельствуют многочисленные фото и видео в социальных сетях. Из-за возможных новых сильных осадков граждан призывают избегать поездок и не находиться вблизи мостов и подтопленных участков.

В связи с осложненной ситуацией Община Несебр объявила 3 октября нерабочим днем для школ и приостановила движение общественного транспорта. Также созван штаб по чрезвычайным ситуациям и призывают людей оставаться дома, выходя только в случае крайней необходимости.

Община Бургас ввела нерабочий день в четырех школах, включая Основную школу «Христо Ботев», Профессиональную гимназию по компьютерному моделированию и инновациям, Основную школу «Найден Геров» и Профильную гимназию по романским языкам «Г. С. Раковский».

Местные жители выражают глубокое беспокойство и страх: «Новый потоп обрушился на нас. Район Солнечного берега пострадал сильно. Есть большие убытки и пострадавшие. В „Елените“ сообщают о людях, смытых в море. Бог нам в помощь», — написал в соцсетях один из жителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что мощный ливень в Одессе 30 сентября парализовал городи унес жизни девяти человек.