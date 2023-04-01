Мощное торнадо в США: 600 пострадавших, разрушенные дома и блэкаут (фото)

В результате стихии были разрушены дома и перевернуты автомобили.

Американский штат Арканзас накрыл мощный торнадо, в результате чего пострадали не менее 600 человек.

Об этом сообщает издание Express.

Представители местных СМИ назвали событие "катастрофическим" и заявили о нехватке машин скорой помощи. Также сообщается, что в населенном пункте Литл-Рок, Арканзас, более 70 тысяч человек остались без света.

Фото: Associated Press

Под угрозой оказались более 15 миллионов граждан, проживающих между южным Арканзасом и Северной Айовой.

Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что два американских штата – Техас и Луизиана – накрыл торнадо. Сотни тысяч человек остались без света, отменено более 400 рейсов.

А в конце декабря 2022 года в США произошла сильная снежная буря. В результате вьюги погибли более 60 человек. 25 декабря американцы пережили самый холодный рождественский день за всю историю наблюдений. Температура воздуха кое-где достигала минус 45 градусов по Цельсию.

Смертоносный торнадо в США: Колоссальные разрушения протянулись более чем на 100 километров

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