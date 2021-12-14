Мощное торнадо в США: более 70 человек погибли, сотня — пропавших без вести

Метеослужба насчитала более 50 ураганов.
Жертвами торнадо в американском штате Кентукки стали 74 человека, из них шестеро детей. Кроме того, более сотни человек считаются пропавшими без вести.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 декабря.
Следует заметить, что о по меньшей мере 16 погибших сообщают в соседних штатах. Убийственные торнадо пронеслись по Соединенным Штатам в выходные. В общей сложности американская метеослужба насчитала более 50 ураганов в центральной части страны. Синоптики предупреждают о высокой вероятности новых торнадо.
Стихия оставила после себя более 320 километров разрушений: кое-где разрушены целые города. Только, чтобы разобрать завалы в Кентукки, по оценкам местных властей, понадобится несколько недель.
Президент США объявил пострадавшие штаты зоной стихийного бедствия, что ускорит предоставление им финансовой помощи. Уже завтра Джо Байден посетит Кентукки лично.
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