Мощное торнадо высосало учительницу из класса: жуткие кадры попали на видео

Ученики зафиксировали на мобильных телефонах, как во время мощного торнада в Монтебелло, штат Калифорния, учительницу вытащило из класса и бросило на землю.

Об этом сообщает NBC4 Los Angeles .

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На видео видно, как учительница стоит у двери школы Вейла, ученики говорят ей, что кто-то выбежал на улицу. Тогда она решает открыть дверь, сильный порыв ветра открывает ее и вытаскивает учительницу из класса, бросая на землю. На кадрах также видно, как учащиеся помогают учителю подняться.

Один из учеников рассказал, что учительница открыла дверь класса на втором этаже, потому что другой ученик был на карнизе.

"Она открыла дверь, чтобы завести ученика внутрь. И тогда все произошло. Она летит вместе с дверью, это было полное безумием. Моей первой мыслью было пойти схватить ее, потому что она очень маленькая, она очень маленькая. И да, это было безумие. Все это было безумием", — рассказал испуганно ученик.

Как сообщают журналисты, учительница получила легкие травмы.

Мощное торнадо в США: что известно

Заметим, США прокатилась волна торнадо. Под удар попали несколько штатов, в том числе Калифорния. Разрушительные ветры начались после дня суровой погоды, о которой метеорологи предупреждали во вторник вечером для центрального округа Вентура и юго-западного округа Лос-Анджелес.

Ранее центр прогнозирования штормов заявил, что самая большая угроза торнадо возникнет в частях Арканзаса, Луизианы, Миссисипи и Теннесси.

Как сообщает The Guardian, по состоянию на пятницу, 24 марта, по меньшей мере 23 человека погибли, десятки получили ранения и четверо пропавших без вести из-за торнадо.

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