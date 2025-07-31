Мощное землетрясение и цунами не повлекли за собой масштабную катастрофу – почему именно

Цунами / © Unsplash

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Одно из самых мощных землетрясений последних десятилетий произошло 31 июля возле Камчатки, вызвав цунами, которое угрожало десяткам стран. Однако благодаря точной системе предупреждения удалось избежать масштабной катастрофы.

Об этом рассказывает The Guardian.

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло в среду утром у побережья России. Эпицентр был близ Петропавловска-Камчатского, где проживает около 180 тысяч человек. Возник разрыв вдоль одного из самых больших тектонических разломов Земли — мегасубдукции, где Тихоокеанская плита погружается под Североамериканскую. Землетрясение вызвало волны, которые распространялись по океану со скоростью до 800 км/ч.

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Цунами достигло побережья Камчатки: максимальная высота волн достигала 4 метров. В нескольких прибрежных зонах были смыты здания, но серьезные жертвы избежали. В 320 км от эпицентра активизировался Ключевский вулкан — его лава начала спускаться по западному склону.

Предупреждения о возможной катастрофе охватили весь Тихоокеанский регион – от Японии до Чили. Всего эвакуация была объявлена для более 3 миллионов человек.

Что спасло мир от трагедии?

Ключевую роль сыграла работа Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), расположенного на Гавайях. Небольшая группа специалистов оперативно определила силу и глубину землетрясения, а также предполагаемую траекторию волн.

В Гонолулу жителей призвали покинуть прибрежные районы, активировали сирены и разослали сообщения на телефоны. Были открыты центры помощи, а людей переселили на возвышенности.

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На Гавайях высота волн достигла 1,8 м, в Калифорнии – чуть больше метра, в Японии – не превышала полметра.

Самую масштабную эвакуацию провели в Чили — 1,4 миллиона человек. В Японии – более 2 миллионов. Там сообщают об одном погибшем: женщина сорвалась со скалы, убегая от волны.

Система, которая может исчезнуть

Несмотря на эффективность, работа PTWC оказалась под угрозой. Центр является частью правительственного агентства США, которое испытывает сокращения финансирования от администрации Трампа. Эксперты предупреждают, что без должной поддержки даже самая эффективная система предупреждения может не сработать в следующий раз.

Это землетрясение стало напоминанием о силе природы и о важности глобальной готовности к ее проявлениям. Благодаря скоординированным действиям многих стран удалось избежать массовых жертв. Но в будущем подобная угроза может снова возникнуть — и не только в Тихом океане.

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Напомним, в Японии экстренно эвакуировали персонал с атомной электростанции "Фукусима-1" из-за вероятности нового цунами.