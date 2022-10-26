Мощное землетрясение на Филиппинах – пострадали не менее 36 человек, закрыт аэропорт и школы

На Филиппинах также повреждена линия электропередач, мосты и дороги в провинциях, отдаленных от эпицентра землетрясения.

Во вторник вечером, 25 октября, мощное землетрясение всколыхнуло значительную часть северных Филиппин, в результате чего по меньшей мере 36 человек получили ранения, закрыт международный аэропорт, из местной больницы эвакуировали часть пациентов.

Об этом пишет ABC News.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что на Филиппинах было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда равнялась 6,4, а его центр размещался в 9 км северо-западнее города Лагаян в провинции Абра на глубине 11 км. Толчки ощущались даже в более чем 400 км от эпицентра землетрясения.

В результате стихийного бедствия в провинции Абра было травмировано 10 человек, а в провинции Илокос-Норте — по меньшей мере 26. Также получил повреждения международный аэропорт в Илокос-Норте, из-за чего его закрыли. Некоторые внутренние рейсы были также отменены.

В городе Батак из местной больницы были эвакуированы часть пациентов. Это произошло после того, как часть потолка в отделении интенсивной терапии упал в результате землетрясения. Также в городе приостановили работу школы на время, пока инженеры будут оценивать степень повреждения зданий. В провинции Абра также была повреждена столетняя церковь. В ней обрушились колокольни.

Филиппинский архипелаг лежит на "Тихоокеанском огненном кольце", регионе вдоль большей части побережья Тихого океана, где происходят многочисленные извержения вулканов и землетрясения, что делает эту страну Юго-Восточной Азии одной из самых подверженных катастрофам в мире.

Напомним, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

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