Мощное землетрясение на Гаити молниеносно унесло жизни больше 200 человек

Мощное землетрясение на Гаити молниеносно унесло жизни больше 200 человек

Сейчас на острове происходят спасательно-поисковые работы.

На западе острова Гаити в Карибском море, что между Северной и Южной Америкой, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Под завалами зданий и конструкций погибли по меньшей мере 227 человек.

Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах от города Сен-Луи-дю-Сюд. Также землетрясение почувствовали и в столице Гаити Порт-о-Пренсе, а также соседних островных странах. Об этом сообщает BBC.

Associated Press

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что отдельные регионы страны пострадали очень сильно, поэтому в стране ввели чрезвычайное положение на месяц. Тысячи людей остались без жилья, разрушены гостиницы, админздания. Больницы переполнены травмированными.

Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты немедленно помогут Гаити в борьбе с последствиями землетрясения.

Associated Press

Напомним, последнее мощное землетрясение на Гаити было 11 лет назад, в 2010-м. Тогда погибли больше 220 тысяч человек. Больше миллиона человек остались без жилья.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку