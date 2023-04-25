Мощное землетрясение произошло в Индонезии: жителей предупредили об угрозе цунами

В ночь на вторник, 25 апреля, в Индонезии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали недалеко от острова Суматра.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Индонезийское геофизическое агентство.

Магнитуда землетрясения составила 7,3 балла (по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра – 6,9 балла). Жителей предупредили о вероятности цунами и призвали срочно эвакуироваться подальше от океана.

Подземные толчки произошли на глубине 84 километра примерно в 03:00 утра по местному времени. Впоследствии случилось несколько афтершоков, магнитуда одного из них достигла 5.

Информация о пострадавших и повреждениях в результате землетрясения на данный момент отсутствует. Местные власти собирают соответствующие данные.

Напомним, несколько дней назад Индонезию всколыхнули два мощных землетрясения. Они произошли с интервалом в два часа.

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