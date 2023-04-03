Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее: что известно

В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение в ночь на понедельник, 3 апреля (около 03:00 по местному времени).

Магнитуда землетрясения – 7,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В то де время, по данным Геологической службы США, магнитуда составляет 7,3 балла. А Сейсмологическое агентство Индонезии установило еще более высокую силу землетрясения — 7,9 балла.

Как известно, эпицентр подземных толчков находится на глубине 80 км примерно в полусотне км от города Амбунти и в 350 км от города Джайяпура. О жертвах и разрушениях пока что неизвестно.

Ранее мы сообщали о землетрясении в российских курортных городах. Толчки ощутили жители ряда населенных пунктов Кавказских Минеральных Вод.

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