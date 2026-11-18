Землетрясение / © Associated Press

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В ночь на среду, 18 ноября, стало известно сильное землетрясение с эпицентром в Румынии. По предварительной оценке его магнитуда составляла около 6,5.

Между тем, в социальных сетях появляются сообщения об ощутимых подземных толчках в разных регионах Украины, в частности в Киеве, Одессе, Днепре и центральных областях.

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© из соцсетей

В то же время, информация о географии ощутимых колебаний требует официального подтверждения.

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На момент подготовки материала румынские сейсмологические службы еще не обнародовали подтвержденных параметров этого события.

Точная магнитуда, глубина залегания очага землетрясения и его координаты уточняются.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

Напомним, что ранее в Украине произошло землетрясение

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В Черновицкой области 10 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2 балла.

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