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Мощное землетрясение произошло в Тихом океане: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1287
Время на прочтение
1 мин
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Мощное землетрясение произошло в Тихом океане: что известно

Землетрясение произошло в Королевстве Тонга / Фото: cxid.info

Его магнитуда – 6,9 балла.

В воскресенье, 3 июля, в Тихом океане произошло землетрясение. Оно зафиксировано в Королевстве Тонга.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Магнитуда землетрясения – 6,9 балла. Его эпицентр зафиксировали в 134 км на северо-запад от Нукуалофы, столицы королевства. Там проживают около 23 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее мы сообщали о землетрясении во временно оккупированном Крыму. Его зафиксировали недалеко от Севастополя в Черном море.

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Дата публикации
Просмотры
1287
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