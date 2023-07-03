Мощное землетрясение произошло в Тихом океане: что известно

Его магнитуда – 6,9 балла.
В воскресенье, 3 июля, в Тихом океане произошло землетрясение. Оно зафиксировано в Королевстве Тонга.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Магнитуда землетрясения – 6,9 балла. Его эпицентр зафиксировали в 134 км на северо-запад от Нукуалофы, столицы королевства. Там проживают около 23 тысяч человек.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее мы сообщали о землетрясении во временно оккупированном Крыму. Его зафиксировали недалеко от Севастополя в Черном море.
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