Мощное землетрясение у Филиппин: объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Филиппин / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 10 октября 2025 года, у южного побережья Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла. Эпицентр залегал в водах близ города Манай, провинция Давао-Ориенталь, на глубине около 20 километров.

Об этом сообщает Reuters.

Пока не поступало сообщений о конкретных убытках, сообщается об одном погибшем.

Реклама

Местные власти призывают население восточных и южных регионов Филиппин следовать указаниям спасателей и эвакуироваться из прибрежных зон, если это рекомендуют службы.

Система предупреждения о цунами США сообщила, что опасные волны могут распространиться в радиусе 300 км от эпицентра. Предупреждение объявлено не только для Филиппин, но и для Индонезии и Палау. На побережье Минданао, Самар и Сулавеси жителей призвали немедленно покинуть прибрежные зоны и подняться на возвышенности.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), высота волн может достигать 1–3 метров, что чревато портовым городам и селам на низинах.

Это землетрясение стало одним из самых мощных в последние годы в Филиппинах, стране, которая лежит на Тихоокеанском «огненном кольце» и переживает более 800 землетрясений ежегодно.

Реклама

Напомним, 1 октября Филиппины уже всколыхнуло землетрясение. Больше всего пострадала северная часть Себу, где объявлено состояние бедствия. Погибли около 70 человек.