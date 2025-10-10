- Дата публикации
Мощное землетрясение у Филиппин: объявлена угроза цунами
Филиппины снова всколыхнуло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Есть жертвы.
В пятницу, 10 октября 2025 года, у южного побережья Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла. Эпицентр залегал в водах близ города Манай, провинция Давао-Ориенталь, на глубине около 20 километров.
Об этом сообщает Reuters.
Пока не поступало сообщений о конкретных убытках, сообщается об одном погибшем.
Местные власти призывают население восточных и южных регионов Филиппин следовать указаниям спасателей и эвакуироваться из прибрежных зон, если это рекомендуют службы.
Система предупреждения о цунами США сообщила, что опасные волны могут распространиться в радиусе 300 км от эпицентра. Предупреждение объявлено не только для Филиппин, но и для Индонезии и Палау. На побережье Минданао, Самар и Сулавеси жителей призвали немедленно покинуть прибрежные зоны и подняться на возвышенности.
По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), высота волн может достигать 1–3 метров, что чревато портовым городам и селам на низинах.
Это землетрясение стало одним из самых мощных в последние годы в Филиппинах, стране, которая лежит на Тихоокеанском «огненном кольце» и переживает более 800 землетрясений ежегодно.
Напомним, 1 октября Филиппины уже всколыхнуло землетрясение. Больше всего пострадала северная часть Себу, где объявлено состояние бедствия. Погибли около 70 человек.