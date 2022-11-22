Мощное землетрясение в Индонезии унесло уже более 160 жизней, среди погибших много детей

В результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего вблизи столицы Индонезии Джакарты в понедельник, 21 ноября уже погибли 162 человека.

Об этом сообщает Reuters.

Среди жертв много детей, поскольку в то время, когда произошло землетрясение, многие из них были на занятиях в школах.

В результате стихии нанесен значительный ущерб близлежащему городу Чианджур, а одна из деревень оказалась погребена под землей в результате оползня. По словам официальных лиц, многие погибли, оказавшись в ловушке под обрушившимися зданиями.

После землетрясения людям оказывали помощь в палатках. Некоторым пострадавшим ставили капельницы прямо на тротуарах, в то время как медики зашивали пациентов при свете фонарей.

Как сообщается, спасательные работы усложняются из-за перебоев в электроснабжении.

Напомним, 21 ноября произошло землетрясение на индонезийском острове Ява на глубине 10 километров.

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