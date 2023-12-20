Мощное землетрясение в Китае: растет количество жертв и пострадавших

Число жертв в результате землетрясения в северо-западной части Китая, затронувшее две провинции, возросло до 131 человека.

Такие данные приводит Центральное телевидение КНР в среду, 20 декабря, передает DW.

По уточненным данным, в провинции Ганьсу число жертв составляет 113, еще 18 человек признаны погибшими в соседней провинции Цинхай.

Вместе с тем увеличилось и количество раненых. В Цинхае пострадали минимум 198 человек, у Ганьсу отметки отличаются от 536 до 782.

По состоянию на утро 20 декабря спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, поздно вечером 18 декабря в двух провинциях Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в провинции Ганьсу, в нескольких километрах от административной границы с Цинхаем.

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