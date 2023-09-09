Мощное землетрясение в Марокко – количество жертв выросло вдвое (видео, фото)

В Марокко вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение – его магнитуда составила 6,8 балла. Число погибших снова возросло – сейчас известно о по меньшей мере 632 жертвах. Еще 329 человек получили ранения и находятся в больницах.

Об этом сообщает Sky News.

Как пишет издание, многие погибшие во время землетрясения находились в труднодоступных районах к югу от Марракеша. Было разрушено много зданий.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине – 18,5 км в горном районе Игил.

По словам очевидцев, во время землетрясения некоторые здания обрушились, а на части стен средневекового города появились большие трещины. Местные телеканалы транслировали кадры с свергнутым минаретом мечети, обломки которого лежали на разбитых автомобилях.

Последствия землетрясения в Марокко/Фото: скриншот

Такси под завалами в Марокко после землетрясения/Фото: скриншот

Спасатели на месте завалов в Марокко после землетрясения/Фото: скриншот

В настоящее время спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность врачам добраться до пострадавших.

Есть информация, что в горных селах Марокко люди все еще находятся под завалами.

Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

Напомним, в Германии два сотрудника спецслужб на вечеринке изнасиловали коллегу.

Читайте также: