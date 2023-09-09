Мощное землетрясение в Марокко – количество жертв выросло вдвое (видео, фото)

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла.
В Марокко вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение – его магнитуда составила 6,8 балла. Число погибших снова возросло – сейчас известно о по меньшей мере 632 жертвах. Еще 329 человек получили ранения и находятся в больницах.
Об этом сообщает Sky News.
Как пишет издание, многие погибшие во время землетрясения находились в труднодоступных районах к югу от Марракеша. Было разрушено много зданий.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на относительно небольшой глубине – 18,5 км в горном районе Игил.
По словам очевидцев, во время землетрясения некоторые здания обрушились, а на части стен средневекового города появились большие трещины. Местные телеканалы транслировали кадры с свергнутым минаретом мечети, обломки которого лежали на разбитых автомобилях.
В настоящее время спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность врачам добраться до пострадавших.
Есть информация, что в горных селах Марокко люди все еще находятся под завалами.
Напомним, в Германии два сотрудника спецслужб на вечеринке изнасиловали коллегу.
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