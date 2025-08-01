Мощное землетрясение в России: ученые объяснили, почему не произошло больших разрушений

Землетрясение / © Associated Press

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Мощное землетрясение магнитудой более 7 баллов всколыхнуло Камчатский полуостров 30 июля и стало одним из самых сильных, когда-либо зафиксированных в этом регионе.

Об этом сообщает BBC Украина.

Сейсмическая активность сопровождалась цунами высотой до 4 метров, однако регион чудом избежал масштабных разрушений и жертв.

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Камчатка, расположенная в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одной из наиболее сейсмически опасных зон планеты, регулярно страдает от подземных толчков. Однако на этот раз все обошлось гораздо меньшими потерями, чем можно было бы ожидать при такой силе удара.

Ученые объясняют, что трагедии удалось избежать благодаря географическим особенностям морского дна и побережья. По словам профессора геонаук Лизы МакНилл из Саутгемптонского университета, рельеф морского дна оказывает непосредственное влияние на высоту цунами, а следовательно — и на его разрушительность. В случае с Камчаткой, именно эта особенность спасла регион.

«Также важно учитывать уровень обитаемости побережья — это еще один ключевой фактор в масштабах последствий», — подчеркнула профессор.

За несколько недель до главного толчка сейсмологи зафиксировали подземные колебания магнитудой 7,4, которые могли являться предвестниками более мощного землетрясения. Но, как отмечают ученые, точное время сейсмических событий предсказать все еще невозможно.

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Несмотря на это, страны Тихоокеанского огненного кольца, включая Россию, имеют эффективные системы раннего предупреждения. В этот раз жителей Камчатки вовремя проинформировали, что позволило снизить риски и избежать жертв.

Не обошлось без раненых — по официальным сообщениям местных властей, несколько человек получили повреждения. Также повреждены детский сад и несколько рыболовных лодок.

Российские геофизики прогнозируют, что афтершоки продлятся еще несколько недель. Регион находится под пристальным наблюдением сейсмологов.

Напомним, в ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8.

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По данным сейсмологов, это одно из самых мощных землетрясений в регионе за последние десятилетия. Людей, проживающих в прибрежных зонах, эвакуировали на безопасную возвышенность.

Эксперты отмечают, что такие природные явления могут представлять серьезную угрозу безопасности населения и инфраструктуры в регионе.

Цунами после землетрясения в Камчатском регионе могло повлиять и на соседние страны вдоль побережья Тихого океана, в частности, Японию, США и Канаду, где также было объявлено предупреждение о возможных волнах.

Поэтому в Японии экстренно эвакуировали персонал с атомной электростанции «Фукусима-1».

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