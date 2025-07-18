Мощное землетрясение в США спровоцировало цунами: может быть еще хуже

Землетрясение / © Associated Press

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Мощное землетрясение, произошедшее 16 июля в США на Аляске, вызвало локальные разрушения и сейсмическую активность по всему миру. Ученые предупредили о еще большей опасности.

Об этом пишет Daily Mail.

Толчки силой 7,3 балла были зафиксированы в 12:38 по местному времени, а сразу после этого было объявлено предупреждение о цунами для части побережья.

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Эпицентр был вблизи Алеутской зоны субдукции на юге Аляски, но энергия, высвободившаяся во время землетрясения, быстро вышла за пределы региона. Ученые предупреждают: настоящая опасность только начинается.

Сейсмические волны распространились на тысячи километров, активировав датчики не только по всей Северной Америке, но и в Европе, Азии и даже Африке. Хотя большинство людей этого не почувствовали, чувствительная аппаратура зафиксировала каждый толчок в режиме реального времени.

Благодаря глобальной системе мониторинга и современным компьютерным технологиям ученые создали точную анимацию движения волн от эпицентра, которая напоминает волны на воде от брошенного камня. На карте желтая звездочка обозначала место начала, а красные и синие точки — сейсмические станции, которые загорались одна за другой, когда волна проходила мимо.

Точка начала землетрясения и сейсмические станции, которые загорелись, когда волна проходила мимо / © Daily Mail

Всего за одну минуту энергия дошла до сейсмостанций по всему миру.

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Большие землетрясения могут менять распределение напряжения в земной коре. Это иногда приводит к появлению новых толчков или даже землетрясений в совершенно других регионах — особенно, если те уже находятся в критическом состоянии.

В некоторых случаях перенесенное напряжение активирует другие, ранее «спящие» разломы. Такое уже случалось. Например, в 1992 году после землетрясения в Калифорнии магнитудой 7,3 через несколько часов активность повысилась аж в Йеллоустоунском парке и в Неваде, в более чем 1000 км от эпицентра.

Подобная ситуация была в 2010 году, когда землетрясение в Чили магнитудой 8,8 повлияло на сейсмическую ситуацию в Мексике и Южной Калифорнии.

Благодаря симуляциям ученые смогли визуализировать, как распространялись волны: от начального воздействия на западное побережье Северной Америки (1,97-15,74 секунды), до дальнейшего продвижения вглубь континента (17,71-37,39 секунды) и наконец — до достижения восточного побережья, Европы и Азии (39,36-64,94 секунды).

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Сейсмическая волна распространялась, активируя датчики по всей Европе и Азии / © Daily Mail

Но на этом странные явления не закончились. В момент землетрясения был также зафиксирован мощный магнитный импульс. Земное магнитное поле резко изменилось — именно в секунду начала разлома.

Менее чем через несколько часов после этого возникла геомагнитная буря класса G1, которая нарушила нормальную работу магнитного поля Земли. Это произошло без типичных предвестников, таких как мощный солнечный ветер, что вызвало новые вопросы среди исследователей.

Могло ли само землетрясение спровоцировать магнитную бурю? Эта связь до сих пор недостаточно изучена, но причудливое совпадение указывает на то, что в недрах Земли может быть еще много неразгаданного.

К слову, в начале июля Японию всколыхнули землетрясения магнитудой 5,5. Власти эвакуировали некоторых жителей с отдаленных островов вблизи эпицентра землетрясения у края острова Кюсю. Это достаточно сильное землетрясение стало одним из более 1000 толчков на островах префектуры Кагосима за две недели до этого.

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