Мощное землетрясение в Турции: что известно о последствиях и ситуации в Стамбуле (видео)

Землетрясение в Турции 27 октября Фото: скриншот google maps

Вечером понедельника, 27 октября 2025 года, западную часть Турции всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущались в больших городах, в частности, Стамбуле, Измире, Балыкесире и Бурсу, что вызвало значительную панику среди населения.

Об этом говорится в сообщении gazeteoksijen со ссылкой на данные Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Известно, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 22:48 по местному времени (совпадает с киевским) с эпицентром в городе Синдирги провинции Балыкесир, произошло на относительно небольшой глубине (около 6 км), что усилило чувство толчков.

В результате землетрясения разрушены здания, преимущественно в эпицентре — городе Синдирги.

Последствия землетрясения в Турции — что известно

Местные СМИ и власти сообщают, что некоторые здания получили повреждения, но о немедленных сообщениях о жертвах или пострадавших не поступало. В то же время в Синдирге зафиксировано разрушение домов. Стена одного из них обрушилась и повредила авто.

«В Синдирге обрушились по меньшей мере пять зданий, в том числе два или три были покинуты», — сообщили местные СМИ.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу заверил, что серьезные негативные последствия для здоровья граждан не зафиксированы, однако информацию еще проверяют.

Министерство внутренних дел и AFAD (Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — ред.) немедленно начали полевые исследования и спасательные работы. Министр внутренних дел Али Ерликая заверил, что все спасательные команды активно работают на местах.

Повторные толчки

Впоследствии, после основного землетрясения, была зафиксирована серия повторных толчков (афтершоков), сильнейший из которых имел магнитуду 4,2.

Следует отметить, что провинция Балыкесир в Турции уже страдала от землетрясения аналогичной магнитуды (6,1). Там 10 августа 2025 года произошло землетрясение, в результате которого обрушилось около десятка зданий. По меньшей мере, один человек оказался под завалами.