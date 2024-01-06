Мощное землетрясение в Японии: количество погибших возросло, сотни человек пропали без вести (фото)

В центральной японской префектуре Исикава возросло количество жертв мощного землетрясения. Пока известно о 100 погибших. Кроме того, более 200 человек пропали без вести.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, в одном из наиболее пострадавшем городе Вадзима на побережье Японского моря, по данным городских властей, остается около 100 мест, где люди все еще находятся в ловушке под разрушенными зданиями.

Отмечается, что спасатели спешат вызволять уцелевших из-под завалов, уже 7 января в регионе ожидается дождь, а затем снег. Ухудшение погоды может привести к масштабным оползням и создать новые угрозы жизни уцелевших во время землетрясения жителей.

Спасатели также пытаются доставить поврежденными автодорогами грузы помощи в заблокированные районы префектуры, где более 31 тысячи человек находятся в специальных укрытиях.

Последствия землетрясения

Последствия мощного землетрясения в Японии. / Фото: Associated Press

Последствия мощного землетрясения в Японии. / Фото: Associated Press

Последствия мощного землетрясения в Японии. / Фото: Associated Press

Последствия мощного землетрясения в Японии. / Фото: Associated Press

Последствия мощного землетрясения в Японии. / Фото: Associated Press

Как сообщалось, 1 января Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера. Кроме того, он вызвал волны цунами высотой более метра.