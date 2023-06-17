Мощное землетрясение во Франции заставило сотни людей покинуть поврежденные дома

В результате землетрясения на западе Франции некоторые здания получили серьезные повреждения — появились большие трещины в стенах, обрушились конструкции, частично разрушились крыши.

Последствиями мощного землетрясения магнитудой 5,8, которое было зафиксировано в ночь на 17 июня на западе Франции в прибрежной зоне от Ренна до Бордо, стали потрескавшиеся здания, поврежденные церкви и сотни жителей, которых необходимо переселить.

Об этом сообщает французское издание TF1 Info.

В департаменте Де-Севр легко ранен один человек, которому оказали помощь экстренные службы. Также сообщают о многочисленном материальном ущербе, в частности некоторые здания получили серьезные повреждения — появились большие трещины в стенах, обрушились конструкции, частично разрушились крыши.

В частности, в селе Сен-Илер-ла-Паля вокруг церкви, имеющей видимые признаки повреждений, выставили охранный периметр, а 38 человек пришлось переместить в приюты. Многочисленный материальный ущерб, включая обрушение конструкций и крыш домов, зафиксирован также в Ниорте.

В Приморской Шаранте жертв землетрясения не было, однако зафиксировано немало материального ущерба. 1100 домов в этом департаменте находятся без электричества, поскольку пострадала линия электропередач.

В деревне Ла-Лен департамента Приморская Шаранта на церковной колокольне появились значительные трещины, а некоторые дома оказались непригодными для проживания. В настоящее время их осматривают спасательные службы, определяя степень повреждения. 500 жителей села пришлось эвакуировать.

В субботу утром в этом регионе Франции, который не считается сейсмически активным, было зарегистрировано два афтершока (магнитудами 5 и 3,7), что усилило опасения жителей пострадавшего района. Некоторые из них не решаются вернуться в свои разбитые дома.

"Учитывая интенсивность землетрясения, будет запущена ускоренная процедура оценки стихийного бедствия, чтобы учесть возможные структурные повреждения", — сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выразила солидарность с пострадавшим населением, отметив, что государство "обеспечит каждому доступ к переселению", если это будет необходимо. Она уточнила, что в понедельник, 19 июня, в зону стихийного бедствия прибудет министр экологии Кристоф Бэшу.

Напомним, 26 мая Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение у украинского города Полтавы магнитудой 3,5.

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