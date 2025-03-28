Мощное землетрясение всколыхнуло Азию: в эпицентре оказались Таиланд и Мьянма (фото)

Последствия землетрясения в Таиланде / © Associated Press

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Сегодня, 28 марта, в Таиланде и Мьянме произошло мощное землетрясение.

По информации Геологической службы США USGS, землетрясение в Мьянме произошло на глубине 10 километров, примерно в 06:20 по Гринвичу, передает AP.

После этого произошел также довольно ощутимый афтершок. Эпицентр землетрясения пришелся на город Мандалай, второй по величине в Мьянме, где проживает около одного миллиона человек и расположены исторические храмовые комплексы.

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Последствия землетрясения в Таиланде / © Associated Press

Толчки также ощущались в провинции Юньнань на юго-западе Китая, что по соседству с Мьянмой.

После мощных землетрясений в столице Таиланда обрушился дом.

В полиции рассказали, что нет данных о том, сколько рабочих находились на объекте в момент обрушения. После первого землетрясения зафиксировали еще один толчок в 6,4 балла. Эвакуированных жителей Бангкока попросили оставаться на улице на случай, если это еще не конец.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонтхан Чинават созвал экстренное совещание, чтобы оценить последствия стихийного бедствия.

Мьянма, землетрясение / © Associated Press

В Reuters со ссылкой на свидетеля из Таунгна (Мьянма) сообщили, что в результате обрушения части мечети Канадо незадолго до начала пятничных молитв погибли, по меньшей мере, четыре человека. По словам информатора, жертв может быть больше — части посетителей удалось выбежать из мечети, но некоторые люди оказались в ловушке.