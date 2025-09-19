ТСН в социальных сетях

Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку: было предупреждение о цунами

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,8. Сначала объявили угрозу цунами с волнами до полутора метров, однако позже ее упразднили.

Землетрясение

Землетрясение / © Digit.ru

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло 19 сентября на Дальнем Востоке России в районе Камчатки. Эпицентр подземных толчков зафиксировали примерно в 127 км восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине около 10–20 км.

Сначала власти объявили предупреждение о возможном цунами с волнами до полутора метров для восточного побережья полуострова, впоследствии угрозу отменили.

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заверил, что ситуация под контролем, однако жителей призывают оставаться осторожными и готовыми к возможным повторным толчкам.

Камчатка входит в сейсмически активное «Тихоокеанское огненное кольцо», где часто случаются мощные землетрясения.

Напомним, что в июле на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение в регионе от 1952 года, вызвавшее угрожающее цунами для РФ, США и Японии.

Впоследствии землетрясение распространилось на Сахалинскую область и Курильские острова. В городе Северокурильск были зафиксированы толчки магнитудой 7,9. Цунами уничтожило рыбоперерабатывающий завод, частично затопило порт и исследовательский лагерь на острове Шумшу. Эвакуировано более 2700 человек.

