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Мощное землетрясение всколыхнуло Китай: десятки погибших и пострадавших в Тибете
В автономном районе Тибета Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 16 человек, еще 32 получили травмы.
Вечером 22 октября в Тибете, на юго-западе Китая, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки повлекли за собой разрушение жилых домов, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают CNN и Associated Press со ссылкой на китайские службы и местные власти.
По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), землетрясение произошло в 22:33 по местному времени.
Эпицентр располагался в отдаленной горной местности вблизи города Нагчу, примерно в 400 километрах от тибетской столицы Лхасы.
Китайские сейсмологи определили глубину залегания очага землетрясения в 10 км. Геологическая служба США (USGS) оценила ее примерно в 18 км.
Сколько человек погибли в результате землетрясения
По информации Associated Press, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 16 человек.
Еще 32 человека получили травмы, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии.
В результате мощных подземных толчков обрушились по меньшей мере 339 жилых домов.
На место стихийного бедствия направили спасателей, пожарных и милиционеров. Они помогают пострадавшим, проводят поисковые работы и обустраивают временные укрытия для оставшихся без жилья людей.
В районе землетрясения также были зафиксированы повторные подземные толчки меньшей силы.
Почему в Тибете часто происходят землетрясения
Тибетское плато расположено в зоне столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит.
Именно их движение повлекло за собой формирование Гималаев и обуславливает высокую сейсмическую активность региона.
Ситуацию усложняет то, что значительная часть населенных пунктов находится в труднодоступных высокогорных районах, куда спасателям сложно быстро добраться.
По сообщениям китайских сейсмологов, нынешнее землетрясение стало одним из самых мощных в стране за последние годы.
Напомним, в январе 2025 года в Тибете также произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 120 человек.
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