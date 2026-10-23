Мощное землетрясение всколыхнуло Китай: десятки погибших и пострадавших в Тибете

Землетрясение / © cxid.info

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Вечером 22 октября в Тибете, на юго-западе Китая, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0. Подземные толчки повлекли за собой разрушение жилых домов, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают CNN и Associated Press со ссылкой на китайские службы и местные власти.

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По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), землетрясение произошло в 22:33 по местному времени.

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Эпицентр располагался в отдаленной горной местности вблизи города Нагчу, примерно в 400 километрах от тибетской столицы Лхасы.

Китайские сейсмологи определили глубину залегания очага землетрясения в 10 км. Геологическая служба США (USGS) оценила ее примерно в 18 км.

Сколько человек погибли в результате землетрясения

По информации Associated Press, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 16 человек.

Еще 32 человека получили травмы, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

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В результате мощных подземных толчков обрушились по меньшей мере 339 жилых домов.

На место стихийного бедствия направили спасателей, пожарных и милиционеров. Они помогают пострадавшим, проводят поисковые работы и обустраивают временные укрытия для оставшихся без жилья людей.

В районе землетрясения также были зафиксированы повторные подземные толчки меньшей силы.

Почему в Тибете часто происходят землетрясения

Тибетское плато расположено в зоне столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит.

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Именно их движение повлекло за собой формирование Гималаев и обуславливает высокую сейсмическую активность региона.

Ситуацию усложняет то, что значительная часть населенных пунктов находится в труднодоступных высокогорных районах, куда спасателям сложно быстро добраться.

По сообщениям китайских сейсмологов, нынешнее землетрясение стало одним из самых мощных в стране за последние годы.

Напомним, в январе 2025 года в Тибете также произошло разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более 120 человек.

Ранее в Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали и в Украине

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