"Мощность меньше, чем у авиабомбы": журналист указал на интересную деталь по взрыву в больнице Газы

Версия о том, что на стоянке произошел взрыв ракеты ХАМАС, вполне вероятна.

Накануне в больнице Сектора Газа произошел взрыв. ХАМАС демонстрирует откровенную ложь и манипуляцию, заявляя об "обстреле со стороны Израиля и 500 погибших".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Вероятно, что детонировала ракета ХАМАСа

Как подчеркнул Бутусов, оказывается, сама больница не разрушена, потому что взрыв произошел на автостоянке. Кроме того, поскольку воронка отсутствует, сюда не была сброшена израильская авиабомба, иначе здание было бы действительно разрушено.

"Очевидно, что здесь произошел взрыв осколочной боевой части значительно менее мощной, чем авиабомба, с контактным взрывателем или воздушным подрывом. То есть не те боеприпасы, которые применяет Израиль для уничтожения зданий, подвалов и бункеров ХАМАС, а именно боеприпасы, используемые ХАМАС для обстрела Израиля", – считает журналист.

Поэтому версия о том, что на стоянке больницы произошел взрыв ракеты ХАМАС, утверждает Бутусов, вполне вероятна.

"Могло ли быть на таком небольшом участке стоянки 500 погибших? Это невозможно. Учитывая количество самодельных неуправляемых ракет, собираемых ХАМАСом в Газе из иранских комплектующих, высокая аварийность во время пусков не должна удивляться", – подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, вечером 17 октября произошел взрыв баптистской больницы Аль-Ахли в Секторе Газы. Израиль и Палестинская сторона обвиняют друг друга в ракетном ударе по медицинскому учреждению. Все, что известно об инциденте, читайте в материале.

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