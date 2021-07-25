Мощные ливни вызвали наводнения на Филиппинах: тысячи людей эвакуированы

Теперь местные власти переживает из-за возможной вспышке штамма Дельта.

Мощные наводнения, которые вызвали муссонные дожди, продолжавшиеся несколько дней на Филиппинах, заставили более 15000 людей покинуть свои дома и перебраться во временные убежища.

Об этом пишет издание The Guardian

Также читайте В Индию пришло смертоносное наводнение: спасатели на лодках ищут выживших

В некоторых частях столичного региона Филиппин, где проживает более 13 млн человек, вода поднялась до пояса и перекрыла дороги для легковых автомобилей. В городе Марикина 15000 человек перебрались в центры эвакуации сразу после тревожного подъема воды в большой реке.

Перед местными чиновниками встала другая проблема, чтобы обеспечить дистанцию между эвакуированными, ведь иначе это может помочь распространению штамма "Дельта" среди населения.

"Эта ситуация будет сложной, если не будет окончательного решения для наводнения, особенно сейчас с угрозой со стороны варианта Delta", — сказал мэр Марикина Марселино Теодоро местным СМИ.

Он обвинил годы незаконных рубок в близлежащих горах и сильное заиление реки в постоянных наводнениях в своем городе.

Сейчас известно как минимум об одном погибшем человеке из-за стихии — в горном северном городе Багио жительница погибла после того, как на такси, на котором она ехала, упало дерево из-за оползня.

Новости мира: в австрийском городе Галляйн из-за наводнения пришлось эвакуировать десятки человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку