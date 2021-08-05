Мощные наводнения в Германии: до сих пор неизвестна судьба 16 пропавших людей

Сейчас общее количество жертв катастрофы составляет 188.
В Германии спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, пропавших во время наводнений три недели назад.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что в настоящее время общее количество жертв катастрофы составляет 188.
Как заявил в четверг представитель полиции города Кобленц, из 141 жертвы катастрофы идентифицировали тела 121 человека.
"Все вместе работают над тем, чтобы служить населению, помогать ему, обеспечивать населению поставки, восстанавливать разрушенную инфраструктуру", — сказал президент центрального органа управления земли Рейнланд-Пфальц Томас Линнертц.
Напомним:
- Мощное наводнение в Европе : между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение
- Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров: в поисках живых находят все больше жертв.
- Число жертв в результате наводнения в Германии выросла, Меркель выступила с защитой системы предупреждения.
- Наводнение в Германии пошатнуло позиции преемника Меркель.