Мощные наводнения в Германии: до сих пор неизвестна судьба 16 пропавших людей

Мощные наводнения в Германии: до сих пор неизвестна судьба 16 пропавших людей

Сейчас общее количество жертв катастрофы составляет 188.

В Германии спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, пропавших во время наводнений три недели назад.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в настоящее время общее количество жертв катастрофы составляет 188.

Как заявил в четверг представитель полиции города Кобленц, из 141 жертвы катастрофы идентифицировали тела 121 человека.

"Все вместе работают над тем, чтобы служить населению, помогать ему, обеспечивать населению поставки, восстанавливать разрушенную инфраструктуру", — сказал президент центрального органа управления земли Рейнланд-Пфальц Томас Линнертц.

Напомним:

Мощное наводнение накрыло Европу: какая сейчас ситуация в Германии

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