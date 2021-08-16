Мощные наводнения в Японии: затоплены дороги и здания, реки вышли из берегов и спровоцировали оползни

Мощные наводнения в Японии: затоплены дороги и здания, реки вышли из берегов и спровоцировали оползни

Погибло уже три человека.

Большую часть Японии накрыли ливни, спровоцировав наводнение, которое унесло уже три жизни. Жертвами оползня стали 41-летняя женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя девочка.

Об этом сообщает The Japan times в понедельник, 16 августа.

В Японии, особенно на острове Кюсю, выпало рекордное количество осадков — реки вышли из берегов и спровоцировали оползни.

VIDEO: Rescuers search for the missing in Unzen city, Nagasaki prefecture, after torrential rain triggered floods and landslides in western Japan pic.twitter.com/9LOXOOgAm2 — AFP News Agency (@AFP) August 14, 2021

В частности, пожарный, который патрулирует район Окая в префектуре Нагано, вызвал скорую помощь около 5:30 утра. Мужчина увидел дом, заполненный землей и песком, и людей, которые застряли на втором этаже. В доме во время оползня застряли восемь человек. Пятеро из них были доставлены в больницу.

Жертвами оползня стали 41-летняя женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя девочка, тогда как подросток и мужчина в возрасте 40 лет, которые также находились в доме, получили травмы. Еще три человека не пострадали.

Согласно заявлению местных властей, оползень произошел до того, как был издан приказ о эвакуации людей. Его объявили в 6 часов утра уже после того, как произошла трагедия.

Напомним:

От рекордных наводнений страдает запад Японии — в трех префектурах объявлена эвакуация, речь идет о почти миллионе человек. В Хиросиме за сутки выпала месячная норма осадков. Подтоплены сотни домов, разрушены мосты, дамбы и дороги.

— в трех префектурах объявлена эвакуация, речь идет о почти миллионе человек. В Хиросиме за сутки выпала месячная норма осадков. Подтоплены сотни домов, разрушены мосты, дамбы и дороги. Тем временем на юге Турции продолжаются масштабные лесные пожары, а на севере страны другая беда — наводнение. Жертв непогоды уже 44. Десятки людей считаются пропавшими без вести. Из затопленных районов эвакуировали более двух тысяч жителей. А те, кто остался в зоне бедствия, отрезаны от мира, потому что большая вода уничтожила мосты и дороги.

Новости мира: от рекордных наводнений страдает Япония

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