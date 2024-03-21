Мощные "прилеты" и разрушения: в Белгороде в очередной раз заявили об обстреле (фото, видео)

Сообщается о по меньшей мере пяти пострадавших и многочисленных повреждениях в городе.
В РФ в очередной раз заявили об обстреле Белгорода, который произошел утром 21 марта. В городе зафиксированы попадания, разрушения вследствие "прилетов" и падения обломков.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы и Минобороны РФ.
В Минобороны РФ отчитались, что силы ПВО сбили 10 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" в небе над Белгородской областью.
Тем временем российские телеграм-каналы сообщают о по меньшей мере пяти пострадавших в Белгороде.
В городе повреждены частные и многоквартирные дома, в том числе новый жилой комплекс "Привелегия", автомобили, автобусы, спортивная "Белгород-Арена".
"Жаль до невозможности. Будем ремонтировать, делать. Все сделаем для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно тренироваться здесь", — прокомментировал повреждения директор "Белгород-Арены" Юрий Черников.
Очевидцы и камеры наблюдения зафиксировали на видео взрывы, моменты "прилетов" в городе и разрушения. В частности, видны многочисленные выбитые стекла в окнах квартир, поврежденные здания, иссеченные обломками автомобили.
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Заметим, что в ночь на 21 марта Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами по Украине. В целом враг запустил 31 ракету, все они были уничтожены в Киевской области.
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