Мощные удары и когти, как лезвия: в Австралии участились случаи нападения бешеных кенгуру на людей

Мощные удары и когти, как лезвия: в Австралии участились случаи нападения бешеных кенгуру на людей

Одним ударом кенгуру может свалить с ног человека, а их когти оставляют глубокие раны.

В Австралии участились случаи нападения на людей со стороны самых известных на этом континентов и мирных, на первый взгляд, диких зверей. Как сообщает издание The Sun, жертвами кенгуру становятся как туристы, так и местные жители в своих дворах или на пробежках в парках.

Мощные сумчатые имеют сильные задние ноги, которыми они наносят удар вместе с передними лапами. Острые когти, как лезвия, оставляют глубокие царапины на теле жертв. Издание опубликовало фото нападений кенгуру и их последствий.

В частности, один из туристов был буквально застигнут врасплох огромным животным в популярном месте вблизи озера Маккуори. Мужчине пришлось наложить 17 швов на лицо. Туроператоры объясняют посетителям, что кенгуру не стоит считать милыми зверушками и пытаться их покормить.

На 19-летнего охотника, который находился вместе со своим братом на сафари в Западной Австралии, кенгуру совершил нападение, когда он высунул голову из автомобиля. После удара он был без сознания около 30 секунд, а его следствием была сломана челюсть.

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В одном из сафари-парков кенгуру пробил когтями ограждение, вырвался из вольера и укусил девятилетнего ребенка, как следствие — ей пришлось наложить 14 швов на голову.

На жительницу Мельбурна кенгуру напал во время утренней пробежки вблизи своего дома. Повалив жертву на землю, зверь продолжал ее бить. Женщине пришлось притвориться мертвой, чтобы кенгуру отошел. Домой она вернулась вся окровавленная.

Житель Нового Южного Уэльса стал жертвой нападения прямо во дворе своего дома. Кенгуру ударил его всеми четырьмя лапами.

Напомним, нападение пантеры на мужчину в частном зоопарке в селе Ковалевка под Полтавой закончился его госпитализацией в шоковом состоянии со значительной кровопотерей.

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