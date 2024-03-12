Мощные взрывы и пожары: российские регионы ночью атаковали беспилотники (видео)

Россию снова атаковали ударные беспилотники.
В ряде российских регионов в ночь на 12 марта прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.
Местные средства массовой пропаганды сообщают, что взрывы были зафиксированы в Курске, Орле и Белгородской области.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что семь населенных пунктов остались без света из-за атаки беспилотника. В результате взрывов пострадавших нет.
Также взрывы были слышны в Курске и Орле. Жители Орла пишут, что после взрывов загорелся большой пожар в районе местной нефтебазы.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, ранее сообщалось, что беспилотники атаковали важный состав боеприпасов в Волгоградской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в российских Курске и Таганроге раздались взрывы.
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