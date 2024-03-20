Мощные взрывы и слезы: Белгород снова оказался под обстрелом (фото, видео)

В домах выбило окна, в городе разбиты авто, есть погибший и раненый.

В Белгороде и районе заявили об обстреле утром 20 марта. В Минобороны РФ отчитались о 13 сбитых снарядах. В городе и близлежащих населенных пунктах повреждены жилые дома и автомобили.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Белгороде и районе утром была объявлена ракетная опасность и выли сирены тревоги. В городе раздалась серия громких взрывов, работала российская ПВО.

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Местные телеграм-каналы опубликовали фото поврежденных жилых домов в Белгороде: в них в основном выбиты стекла в окнах. Также повреждены пять автомобилей. В пабликах сообщается об одном погибшем и одном раненом.

Один из нарядов упал на автомобильную парковку, расположенную рядом с детсадом. На выложенных в сеть фото видны разбитые машины. Один из обломков вонзился в капот машины.

В пгт Разумное на Белгородщине после работы российской ПВО сообщается о "дожде" из обломков.

В Минобороны РФ утверждают, что ПВО над Белгородской областью сбила 13 якобы реактивных снарядов РСЗО Vampire.

Вой сирен и громкие взрывы в Белгороде зафиксировали на видео. На роликах от очевидцев также видны повреждения в жилых домах. На одной из записей женщина показывает свой дом и плачет. Россияне также сняли на видео работу ПВО и моменты "прилетов".

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Повреждение в Белгороде в результате обстрела и работы ПВО 20 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Повреждение в Белгороде в результате обстрела и работы ПВО 20 марта/Фото: российские телеграм-каналы

В Белгороде обломок застрял в капоте авто/Фото: российские телеграм-каналы

Обломки после обстрела и работы ПВО в Белгороде 20 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Обломки стекла в Белгороде после обстрела 20 марта/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, что Белгород находился под обстрелом и 19 марта. Горело-пылало в пригороде. Что-то "прилетело" на парковку: сожгло россиянам "Лады" и повредило дома. Пострадал подросток. Местный губернатор объявил об эвакуации 9000 человек из Белгорода и приграничных районов области. Речь идет прежде всего о детях.

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