Мощные взрывы на складе боеприпасов в Воронежской области РФ: появились новые подробности и видео

В РФ взорвался еще один склад боеприпасов.

В ночь на 24 августа в Воронежской области РФ прогремели мощные взрывы на складе боеприпасов. Поэтому в нескольких населенных пунктах в Острогожском районе Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

Об этом в своем телеграмм-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области заявил об эвакуации одного села и одного поселения, где проживает около 200 человек. Там развернули пункт временного размещения.

Также на территории Острогожского района Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Гусев утверждает, что в Воронежской области РФ было сбито "5 беспилотников, но их обломки повлекли за собой детонацию".

Официально власти страны-агрессора не сообщают о пожаре на складе боеприпасов, заявляя о "детонации взрывоопасных предметов".

В России взорвался склад боеприпасов: впечатляющее видео

Напомним, в Воронежской области России беспилотник попал в состав с боеприпасами, после чего началась детонация боекомплекта и пожар.