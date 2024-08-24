Мощные взрывы на складе боеприпасов в Воронежской области РФ: появились новые подробности и видео

В РФ взорвался еще один склад боеприпасов.
В ночь на 24 августа в Воронежской области РФ прогремели мощные взрывы на складе боеприпасов. Поэтому в нескольких населенных пунктах в Острогожском районе Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации.
Об этом в своем телеграмм-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Губернатор Воронежской области заявил об эвакуации одного села и одного поселения, где проживает около 200 человек. Там развернули пункт временного размещения.
Также на территории Острогожского района Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Гусев утверждает, что в Воронежской области РФ было сбито "5 беспилотников, но их обломки повлекли за собой детонацию".
Официально власти страны-агрессора не сообщают о пожаре на складе боеприпасов, заявляя о "детонации взрывоопасных предметов".
Напомним, в Воронежской области России беспилотник попал в состав с боеприпасами, после чего началась детонация боекомплекта и пожар.