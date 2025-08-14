Мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону: есть разрушения (фото, видео)

Взрыв в Ростове-на-Дону 14 августа

Дополнено новыми материалами

В российском Ростове-на-Дону 14 августа прогремели сильные взрывы. Россияне заявили об атаке дронами и нескольких поврежденных многоквартирных домах.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и местные власти.

Жители Ростова заявили о взрывах и столбе дыма в центре города. Впоследствии стало известно, что это была атака беспилотниками.

Власти региона заявили, что из-за атаки БпЛА на Ростов-на-Дону были повреждены несколько многоквартирных домов. И. о. губернатора Юрий Слюсарь сообщил о 13 пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

Жителей поврежденных домов эвакуируют, на базе школы развернут пункт временного размещения.

По данным пабликов, удар пришелся по многоэтажке вблизи Ворошиловского проспекта на улице Тельмана и Лермонтовской. Из-за этого обвалилась часть крыши многоэтажки, повреждены несколько квартир, у жителей соседних домов выбило окна.

После атаки у местных жителей возникли проблемы с сотовой связью и мобильным Интернетом.

Один из дронов, который атаковал Ростов-на-Дону

Момент взрыва дрона в Ростове-на-Дону / © скриншот с видео

Поврежденный дом в Ростове-на-Дону

Атаку дронами на Ростов-на-Дону сняли на видео

Напомним, в ночь на 1 августа возле Таганрога Ростовской области прогремели взрывы. Сообщалось о поражении места базирования 325-го авиационного ремонтного завода и 708-го военно-транспортного авиационного полка.

А в ночь на 5 августа неизвестные дроны атаковали в Ростовской области железнодорожную станцию «Тацинская».