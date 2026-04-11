ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Мощные взрывы в Твери: российский город атаковали дроны

В российской Твери раздались мощные взрывы во время атаки ударных беспилотников

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В российском городе Тверь раздались мощные взрывы при атаке ударных беспилотников.

По предварительным данным, в городе была зафиксирована серия громких детонаций. Камеры видеонаблюдения зафиксировали моменты взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками.

После ударов в городе могли возникнуть пожары, однако официальной информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет.

Местные власти ситуацию пока публично не комментировали. Обстоятельства атаки и ее последствия уточняются.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем парализовала работу стратегического предприятия, которое обеспечивало броней российское танковое производство . Целью стал Алчевский металлургический комбинат – один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
202
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie