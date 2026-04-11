Мощные взрывы в Твери: российский город атаковали дроны
В российской Твери раздались мощные взрывы во время атаки ударных беспилотников
В российском городе Тверь раздались мощные взрывы при атаке ударных беспилотников.
По предварительным данным, в городе была зафиксирована серия громких детонаций. Камеры видеонаблюдения зафиксировали моменты взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками.
После ударов в городе могли возникнуть пожары, однако официальной информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет.
Местные власти ситуацию пока публично не комментировали. Обстоятельства атаки и ее последствия уточняются.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем парализовала работу стратегического предприятия, которое обеспечивало броней российское танковое производство . Целью стал Алчевский металлургический комбинат – один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.