Мощные взрывы в Твери: российский город атаковали дроны

Взрывы в России / © ТСН.ua

В российском городе Тверь раздались мощные взрывы при атаке ударных беспилотников.

По предварительным данным, в городе была зафиксирована серия громких детонаций. Камеры видеонаблюдения зафиксировали моменты взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками.

После ударов в городе могли возникнуть пожары, однако официальной информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет.

Местные власти ситуацию пока публично не комментировали. Обстоятельства атаки и ее последствия уточняются.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем парализовала работу стратегического предприятия, которое обеспечивало броней российское танковое производство . Целью стал Алчевский металлургический комбинат – один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.