Мощные взрывы всколыхнули химзавод в Московской области: что известно (фото, видео)

Взрывы на химзаводе в РФ / © соцмережі

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В Московской области России вечером 1 октября раздалось по меньшей мере три взрыва на Краснозаводском химическом заводе. В результате полностью рухнул один из цехов, а по предварительным данным, погибли 7 работников.

Об этом сообщает Exilenova+ и в других пабликах в соцсетях.

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В РФ прозвучала серия взрывов на химзаводе: происходящее

По словам очевидцев, взрывы были такой силы, что в окрестных домах дрожали стены, а над городом Краснозаводск поднялся масштабный столб дыма.

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Как отмечает Exilenova+, Краснозаводский химический завод является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Уже долгое время специализируется на разработке и производстве боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехнических средств.

Кроме того, по имеющейся информации, именно на этом заводе производятся термобарические боевые части для ударных беспилотников типа «Shahed» («Герань»).

Наряду с предприятием расположен Научно-испытательный центр ракетно-космической отрасли. В настоящее время на месте разрушений продолжаются аварийно-спасательные работы.

Взрывы на химзаводе в РФ — фото, видео

Взрывы на химзаводе в России / © соцмережі

Взрывы на химзаводе в России / © соцмережі

Взрывы на химзаводе в России / © соцмережі

Взрывы на химзаводе в России / © соцмережі

Взрывы на химзаводе в России / © соцмережі

Взрывы на химзаводе в России / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Украина атакует НПЗ России — последние новости

Напомним, в день завершения парламентских выборов в РФ Москва и область подверглись массированной атаке дронов. Один из беспилотников попал в Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где после этого вспыхнул пожар.

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Также сообщалось, что Ярославский НПЗ в России остановил переработку нефти после атаки дронов. Западные СМИ сообщали, что повреждена установка, которая обеспечивала около 40% мощности предприятия.

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