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Мощные взрывы всколыхнули химзавод в Московской области: что известно (фото, видео)
Взрывы всколыхнули химзавод в Московской области. Над городом поднялся столб дыма.
В Московской области России вечером 1 октября раздалось по меньшей мере три взрыва на Краснозаводском химическом заводе. В результате полностью рухнул один из цехов, а по предварительным данным, погибли 7 работников.
Об этом сообщает Exilenova+ и в других пабликах в соцсетях.
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По словам очевидцев, взрывы были такой силы, что в окрестных домах дрожали стены, а над городом Краснозаводск поднялся масштабный столб дыма.
Как отмечает Exilenova+, Краснозаводский химический завод является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Уже долгое время специализируется на разработке и производстве боеприпасов, взрывчатых веществ и пиротехнических средств.
Кроме того, по имеющейся информации, именно на этом заводе производятся термобарические боевые части для ударных беспилотников типа «Shahed» («Герань»).
Наряду с предприятием расположен Научно-испытательный центр ракетно-космической отрасли. В настоящее время на месте разрушений продолжаются аварийно-спасательные работы.
Взрывы на химзаводе в РФ — фото, видео
Украина атакует НПЗ России — последние новости
Напомним, в день завершения парламентских выборов в РФ Москва и область подверглись массированной атаке дронов. Один из беспилотников попал в Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где после этого вспыхнул пожар.
Также сообщалось, что Ярославский НПЗ в России остановил переработку нефти после атаки дронов. Западные СМИ сообщали, что повреждена установка, которая обеспечивала около 40% мощности предприятия.